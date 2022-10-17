В Госдуме призвали депутатов к «мобилизации» против разгула ЛГБТ-пропаганды

Парламентские слушания в Госдуме по законопроектам о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей прошли сегодня в режиме военного совета.

Почти все выступавшие вспоминали СВО и противостояние России и Запада, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С началом СВО тема получила новую актуальность и новое звучание. Потому что СВО происходит не только на полях сражений, но и в сознании, умах и душах людей. Сегодня мы воюем и за то, чтобы в России не было вместо мамы и папы родителя №1, родителя №2 и родителя №3. Очевидно, что наше противостояние с Западом носит во многом цивилизационный характер, потому что Россия является форпостом защиты традиционных ценностей в противовес новым псевдоценностям, навязываемым Западом. В первую очередь – сексуальных девиаций как нормы», – заявил представлявший законопроекты Александр Хинштейн.

В предложенном законопроекте предполагается введение административной ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Согласно инициативе, штраф за пропаганду ЛГБТ составит до 100 тысяч рублей для физических лиц, до 200 тысяч рублей — для должностных лиц, до 1 миллиона рублей — для юридических лиц (либо приостановление деятельности на срок до 90 суток). Самый большой штраф — 10 миллионов рублей — могут назначить юрлицу за пропаганду ЛГБТ через СМИ.

«Вавилонской блуднице нужно, чтобы человек был пуст умственно и грязен нравственно. Поэтому все, что действует против и наполняет человека правильным контентом и охраняет его нравственность – это вопрос, сопоставимый с полем боя. И тот закон, который примет, надеюсь, Верховный совет наш – равен крупной военной победе. Когда закончится эта война, духовная война не прекратится. В условиях воюющей страны мы совершаем очень важное дело для нашей победы, потому что Бог дает победу тому, кто нравственно достоин победы. Нравственность страны – это вопрос будущей победы», – сказал Протоирей Андрей Ткачев.

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев напомнил собравшимся 13 статью Конституции РФ, которая гласит, что никакая идеология не может устанавливаться в России в качестве государственной или обязательной.

«То, с чем мы имеем дело – это идеология. ЛГБТ, гендер, радикальный феминизм, радикальный экологизм – это тот пакет идей, который был сформирован недавно. Это идеология, сформированная в нулевых годах. Это инструмент вскрытия других стран. Поскольку утверждается, что это единственная правильная прогрессивная идеология. Все остальное – это архаика, регресс, и с этим надо бороться. Это оружие против тех стран, которые не согласны с США и коллективным Западом», – сказал Фадеев.

С ним вступил в полемику глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Я абсолютно убежден, что это страшная ошибка – 13 статья, где говорится о невозможности государственной идеологии. Государственная идеология обязательно должна быть, чтобы противостоять натиску этого всего», – возразил Миронов.

Он предложил ввести за пропаганду ЛГБТ уголовную ответственность. Другие выступающие предлагали наказывать также за чайлдфри и феминизм, а также лишать пропагандистов ЛГБТ возможности занимать государственные должности.

Заместитель Главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев призвал Госдуму «в окопы» – бороться с ЛГБТ.

«Война идет в смартфонах наших детей, в мультиках и в кино. Наш противник полагает пропаганду содомии ядром своего влияния. Маркером лояльности той или иной страны США стали гей-парады. Посмотрите, что творилось в православных Грузии и Сербии, где население пыталось противостоять их проведению. Как принуждали правительства этих стран разгонять такие демонстрации. Поэтому этим законом должен заниматься комитет по обороне и национальной безопасности. Вся Государственная дума мобилизована на принятие этого закона. Здесь ваш окоп, здесь передовая. Если наши дети будут считать ЛГБТ нормой, они будут считать Запад центром цивилизации», – сказал Малофеев.

Такую риторику вполне принял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Это наши враги. Это те, кто разрушает нормальный мир. Те, кто наносит вред больше тех, кто занимается откровенной агрессией. Это прилюдия к тому, чтобы потом порабощать страны. Они меняют целые государства, формируя мировоззрение, а потом через тех, кто принял эту идеологию, приходят к власти. Мы защищаем народ от той тьмы, которая все больше и больше распространяется в мире», – подытожил он.

Предполагается, что законы против ЛГБТ будут приняты в ближайшее время и уже в ноябре внесены в Совет Федерации.