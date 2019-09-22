В Госдуме призвали добиваться освобождения всех участников Русской весны

22.09.2019, Москва, Владимир Гладков

В застенках СБУ до сих пор содержится в нечеловеческих условиях огромное количество русских заложников, спасение которых должно являться приоритетной задачей для России.

Об этом в своей авторской программе «Двенадцать», заявил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сколько народа находится в неволе в результате гражданской войны? Говорят о тысячах. Верны ли такие цифры? Не уверен. Иногда впечатление, что кому-то удобно отмахнуться: «Да ну, их там тысячи», чтобы не считать и не помогать. Необходимо собирать информацию о каждом и всех спасать. Чувствую это прямой своей обязанностью», – заявил политик.

«Вопрос жизни человека. Освобождение восьмидесятилетнего харьковского ученого, преподавателя Мехтия Феофановича Лагунова, осужденного на двенадцать лет за организацию вооруженного подполья. Старика, интеллигента, подвергли пыткам и издевательствам.

Публициста из Харькова, Игоря Джиоданова, осудили за его причастность к «Русской весне», похитили и избили. В состоянии комы он находился в больнице под чужим именем. Этот факт три недели скрывали от родных.

Томится в лагере с большим сроком Лариса Чубарова, координатор медицинской службы Антимайдана», – перечислил Шаргунов известных узников из Харькова.