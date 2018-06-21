21.06.2018, Москва, Елена Острякова
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ЕС, Права человека, Россия, Украина

В Госдуме призвали к жесткому ответу на преследование русских властями Украины и Латвии


Запад использует правозащитную тематику как основной инструмент для вмешательства в дела суверенных государств – дискредитации властей и организации «цветных революций». Россия должна противопоставить этому борьбу за права человека на постсоветском пространстве.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил депутат от КПРФ Сергей Гаврилов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Мы не должны выступать мальчиками для битья и ставить вопрос о  подавлении прав журналистов, скажем, на Украине. Подавлении прав верующих, особенно христиан, на Украине (более 70 храмов было отобрано только после переворота). Мы ставим вопрос о защите лидеров оппозиции – таких, как Петр Симоненко, который преследуется действующими властями», – сказал Гаврилов.

Он считает, что Россия должна защитить арестованных в Латвии правозащитников  Владимира Линдермана и Александра Гапоненко.

«Мы ставим вопрос об ответственности за преследование борцов за языковое равенство Линдермана и Гапоненко в Латвии. За подобного рода решения должны нести ответственность не только власти Латвии, но и Евросоюз», – сказал Гаврилов.

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