В Госдуме призвали не интерпретировать сербско-американские контакты как «предательство Москвы»

30.09.2020, Москва, Елена Острякова

Налаживание экономического взаимодействия Сербии и Соединённых Штатов не несёт угрозы стратегическому партнерству Москвы и Белграда.

Такое мнение в комментарии порталу «Балканист» выразил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член фракции КПРФ Сергей Гаврилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несмотря на тот факт, что сербскому лидеру Александру Вучичу удалось привлечь в страну американские инвестиции в размере 4 млрд долларов, отдельные представители местной оппозиции выступили с критикой сербско-американских договоренностей, заявив о том, что Белград, таким образом, якобы отвернулся от Москвы.

По мнению Сергея Гаврилова, подобная критика вызвана недальновидностью сербских оппозиционеров, которые не в состоянии оценить стратегию большой политической «партии», разворачивающейся на Балканах.

«Сербия испытывает большое давление. Но в России уверены, что Александр Вучич, видя примеры многовекторности Белоруссии, Армении, Греции, понимает, что ему необходимо избегать ловушек, защищая суверенитет Сербии и стратегические отношения с Россией. Поведение Вучича нельзя считать предательством, он, безусловно, согласовал свои действия со стратегическими партнёрами, а именно с Россией», — уверен Сергей Гаврилов.

Напомним, что после подписания Вашингтонского договора президент Сербии провел ряд телефонных переговоров с Москвой, после чего были сделаны совместные заявления, в которых подчеркивалось единство позиций России и Сербии в косовском вопросе и нацеленность на развитие стратегических отношений, которые, как неоднократно отмечали в России, при президенте Вучиче достигли пика.