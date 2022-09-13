В Госдуме призвали не надеяться, что Запад отступит из-за холодов

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Новости Украины

СВО на Украине превратилась в войну, поэтому ее нельзя будет закончить по своему усмотрению.

Об этом сегодня на заседании Госдумы заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война и спецоперация отличаются коренным образом. Спецоперацию вы можете прекратить, войну – не можете, даже если вам захочется. Вам придется идти до конца. У войны два исхода: или победа, или поражение. Вопрос победы на Донбассе – это вопрос нашего исторического выживания. Каждый в этом зале и стране должен реально оценивать происходящее», – сказал Зюганов.

Он считает, что Запад ввел против России «невиданные санкции», и не стоит надеяться, что давление на Москву ослабнет из-за холодов предстоящей зимой.

«Европа переживет эту зиму, американцы переживут выборы. Для нас ничего не изменится, если мы не будем умными, сильными, волевыми. Главным инструментом, которым бьют по нам, являются русофобия и антисоветизм. Пятая колонна не ослабила обороты против нас», – сказал Зюганов.

О том, что не стоит рассчитывать на уступки Запада из-за зимних морозов, предупреждает и политолог Сергей Марков.

«Прекратите мечтать, что Европа зимой замёрзнет, и вам ничего не надо будет делать, все само образуется. Нет. Европа не замёрзнет. Ну, чуть больше шапок и шарфов будет носить. И ничего само не образуется. И вам придётся, всё-таки, что-то серьёзно делать», – написал Марков в своем блоге, очевидно, обращаясь к представителям российской власти.