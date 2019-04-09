В Госдуме призвали не признавать украинские выборы даже в случае победы Зеленского

09.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Несмотря на более мягкую позицию и высказывания Владимира Зеленского относительно Донбасса по сравнению с действующим президентом Петром Порошенко, его не стоит воспринимать как пророссийского кандидата, и даже в случае победы комика, Россия не должна признавать украинские выборы.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас план наблюдать за происходящим – это, во-первых. Во-вторых, делать выводы из той избирательной кампании, которая сейчас идёт и понимать, что эти выборы не являются ни честными, ни справедливыми. И признавать эти выборы, кто бы ни победил, на самом деле, – значит, изменять просто себе.

Что касается Зеленского, его заявлений. Они вполне типичны для украинской политической элиты, против которой люди голосовали, голосуя за Зеленского. Он, безусловно, как кандидат, который рассчитывает на то, чтобы выборы состоялись, просто обязан демонстрировать, что он свой, буржуинский.

Поэтому он делает эти заявления, они, очевидно, связаны с тем, что других заявлений мы от него не дождёмся. Мы не дождёмся заявлений, что нужно признать волю граждан Крыма, о том, что на самом деле, там, в Донецке и Луганске, нужно вести себя по-другому. Хотя здесь он сделал заявление, и это уже какой-то шаг в правильном направлении, о том, что признал необходимость, во-первых, отдать долги людям, заплатить им пенсии и так далее», – подчеркнул политик.

Затулин полагает, что Порошенко также не отказался от борьбы.

«Опубликованы уже данные, кому уходят голоса тех, кто проиграл. Они, в значительно большей части своей, естественно, переходят к тому, кто последние пять лет не отвечал за всю ту вакханалию, которая на Украине. И это имеет определяющее значение. Но если мы думаем, что на этом основании Зеленский какой-то пророссийский кандидат, то мы сильно ошибаемся. В этих условиях там просто его быть не может, и выборы просто не могут быть честными», – резюмировал Константин Затулин.