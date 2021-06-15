В Госдуме призвали покончить с абсолютной независимостью Центробанка от России

15.06.2021, Москва, Елена Острякова

Центробанк России должен нести ответственность за экономическую ситуацию в стране.

Об этом сегодня в Госдуме при обсуждении отчета ЦБ РФ заявил депутат от КПРФ Вадим Кумин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается в целом политики Центробанка, то с учетом международной, общей экономической ситуации в стране, нам показалось, что необходимо искать новые подходы к действиям Центробанка. Первое, конечно, это пресловутая 75 статья Конституции, где говорится о независимости Банка России. Мы поддерживаем эту независимость, но считаем, что независимость должна сопровождаться и полной ответственностью», – сказал Кумин.

Он считает, что регулятор должен способствовать тому, чтобы граждане «вытащили деньги из кубышки», путем выпуска гособлигаций под высокие проценты.

«Мы отмечаем низкую монетизацию – 48%, это по сравнению со всеми развитыми странами – очень мало. И мы, все-таки, считаем что монетизация – это доступный кредит экономики. Поэтому нужно всячески повышать. У нас 230 млрд рублей находится в долларах у населения. Нужно рассмотреть еще раз вопрос о возвращении обязательной продажи валютной выручки (как минимум 50%). Это повысит приток валюты в страну», – сказал Кумин.

Также во фракции призывают бороться с системообразующими банками, которые навязывают свою политику.