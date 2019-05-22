В Госдуме призвали поставлять на Украину оружие

22.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия должна бороться за Украину всеми возможными способами: от поставок оружия до спонсирования СМИ.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы борются за Украину, потому что это рычаг, который можно использовать против России. А мы что, не должны бороться за Украину? Должны, в том числе переговорами, финансированием, поставкой. Если они поставили «Джавелины», мы должны тоже оружие поставить украинцам, и так далее. Это борьба. Можно вот так сказать: «Ну ладно, созреет ситуация, мы вернёмся к переговорам». А эти всё про газ свой: «Газ, газ, газ, покупайте газ, покупайте газ». Как будто на рынке, вечно вы на рынке.

Когда Медведев был у нас, я ему говорю: «Вы вместо того, чтобы газ поставлять на Украину, который все равно, в основном, оседает у Ахметовых, через металл они потом его увозят, люди не чувствуют, украинцы, что это наш газ. Вы лучше финансируйте журналистов, студентов, газеты делайте, телевидение, тарелки всем поставьте – это стоит в тысячи раз дешевле». Вы где-нибудь видели, чтобы американцы газ поставили им по скидке? Нет, конечно», – отметил Калашников.

При этом российский парламентарий не уточнил, кому именно на Украине – действующему режиму или его оппонентам – необходимо поставлять оружие.