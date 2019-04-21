В Госдуме призвали прекратить пудрить мозги жителям Донбасса

21.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Руководству России необходимо, наконец, начать осуществлять многолетние обещания о выдаче российских паспортов жителям Донбасса без требования выхода из гражданства Украины.

Об этом в ходе конференции заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, депутат Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понимая, что народ Украины хочет перемен, мы, с другой стороны, просто обязаны обратить внимание на тех граждан Украины, которые сделали свой осознанный выбор в пользу, например, гражданства России. Я считаю, что наши обещания дать гражданство гражданам Украины, прежде всего, гражданам Украины, проживающим на территории ДНР и ЛНР, эти обещания должны быть, наконец, реализованы», – заявил Затулин.

«При этом, чтобы не было никаких спекуляций, я хотел бы заметить, речь совсем не идёт об аннексии какой-либо территории – ДНР, ЛНР и так далее. Речь идёт именно о том, что люди, которые дольше, чем длилась Великая Отечественная война, живут в нечеловеческих условиях с точки зрения своего статуса, возможностей и всего остального, получат, я надеюсь, право получить гражданство России. При этом мы не будем требовать от них выхода из гражданства Украины. Это одно из тех вещей, которые мы должны сделать», – добавил депутат Госдумы.