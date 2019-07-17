В Госдуме призвали остановить санкционную дурь в России

17.07.2019, Москва, Игорь Петров

Санкционные продукты нельзя уничтожать, их надо отдавать в социальные государственные учреждения? либо просто раздавать нуждающимся.

Об этом на пресс-подходе депутатов Госдумы перед пленарным заседанием заявил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В пятницу вице-премьер Алексей Васильевич сделал абсолютно правильное заявление по поводу уничтожения санкционных продуктов. Он сказал, что, может, не надо давить их бульдозерами? а как-то использовать.

Мы об этом говорим с самого начала введения эмбарго. Конечно, нельзя допускать в свободную продажу эти санкционные продукты. Но почему их давить бульдозерами? Почему не направить в социальные государственные учреждения, либо просто раздавать нуждающимся?

Когда люди смотрят эти жуткие картины, когда головки абсолютно хорошего сыра давятся бульдозерами, а они такой сыр даже купить не могут, потому что у них нет таких денег… Это полное безобразие! Надеюсь, после заявления премьера дело сдвинется с мертвой точки», – сказал депутат.