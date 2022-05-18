В Госдуме призвали приравнять погибших медиков к силовикам и военным

18.05.2022  01:38 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Война, Дзен, Медицина, Украина
Новости Украины

Необходимо не ждать «пинок от президента», а самим инициировать предоставление льгот детям погибших в ходе спецоперации на Украине медиков.

Об этом в ходе заседания Госдумы РФ заявила внефракционный депутат Оксана Дмитриева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Необходимо не ждать «пинок от президента», а самим инициировать предоставление льгот детям погибших в...

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«Необходимо распространить на детей погибших медиков те же льготы, которые уже есть у детей погибших, получивших вред здоровью военнослужащих и работников силовых ведомств. Почему их дети имеют на это право, а дети погибших медиков нет?

Мы клялись о том, что никогда не забудем их подвиг, говорили, что они на войне, а здесь мы не можем. Получается, что во всех вопросах нужен пинок от президента.

Вот, президент сейчас подписал указ по поводу того, что дети погибших военнослужащих в ДНР и ЛНР имеют право поступать без вступительных испытаний. Совершенно правильный указ.

Но то же самое мы предлагаем по детям погибших медиков в отношении только медицинских вузов. И точное количество у нас, сколько у них осталось несовершеннолетних детей. Поэтому здесь не надо ждать очередной пинок от президента или премьер-министра», – призвала Дмитриева.

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