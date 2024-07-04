В Госдуме призвали провести мобилизацию хулиганов
Российские хулиганы должны составить армейский резерв первой очереди.
Об этом сегодня на заседании Госдумы заявил депутат от «Справедливой России», известный экономист Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас очень много людей с хулиганскими наклонностями. Давайте в порядке воспитания отправлять их на сборы для приобретения ими соответствующих воинских специальностей. У нас вся страна покрыта клубами ММА. Прекрасные замечательные боевики. Люди практически готовы защищать Родину, по крайне мере, по своим навыкам.
И когда кто-то что-то где-то нарушает, даже по административке, отлично, отправляйте его на сборы двухмесячные. Будет резерв первого уровня. Есть семейные дебоширы. Пусть они проявляют насилие в отношении тех, по кому это будет законно и правильно. Есть лихачи, которые всю Москву потрясают, спать не дают людям. Лихачи категорически нужны на фронте», – сказал Делягин.
Он также предложил передавать на фронт весь конфискат, поскольку «потребности фронта разнообразны».
Спасибо!
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