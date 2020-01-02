В Госдуме призвали Раду к межпарламентскому диалогу

02.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Верховная рада Украины ради решения множества накопившихся проблем и противоречий должна наладить прямой межпарламентский диалог с Госдумой Российской Федерации.

Об этом в комитете российского парламента заявил глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я убеждён, что после встречи «нормандской четвёрки» обязательно что-то изменится. Когда мы были в ПАСЕ, где выступал Володин, там собирались все спикеры стран, входящих в Парламентскую ассамблею.

Мы сидели недалеко от руководителя Рады, его фамилия Разумков. И когда я выходил, я не постеснялся подойти и сказать. Знаете, даже президенты Путин и Зеленский, несмотря на всю вашу риторику, Путин и Зеленский общаются. По телефону, завтра они в Нормандском формате встретятся. А мы, парламенты – нет, не общаемся.

Давайте, мы готовы, мы открыты, вот, я подошёл к вам. У нас есть вопросы, которые не обязательно президенты должны решать. Вы же отменили в Раде использование русского языка как регионального, отменили преподавание и закрываете школы», – то, о чём потом сказал Путин на «нормандском формате». Умудряются это сделать даже быстрее на два года, чем для венгров и румын, проживающих там», – призвал депутат.

Однако, по его мнению, новая украинская власть пока что ничем не отличается от своих предшественников и демонстрирует такую же упёртую русофобию.

«В этом смысле нам с Украиной ещё работать и работать, там ещё длинная работа. Слава Богу, они поменяли президента, который был явным агрессором, но Зеленский со своей Радой тоже пока не торопится. Уже месяц прошёл, как я сказал это Разумкову, но пока я не вижу от них ничего. Я оставил им даже телефон, сказал: «Давайте», – резюмировал парламентарий.