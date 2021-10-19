В Госдуме призвали срочно ввести визовый режим со Средней Азией

19.10.2021 14:33 (Мск), Москва, Елена Острякова

Визовый режим со всеми республиками Средней Азии необходимо срочно ввести, чтобы не допустить приток в страну трудовых мигрантов оттуда.

Об этом лидер партии «Справедливая России» Сергей Миронов заявил сегодня журналистам в кулуарах российского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некоторые члены правительства радостно потирают ладошки, говоря об амнистии почти 150 тысяч граждан Узбекистана, которые в свое время были высланы из нашей страны по решению МВД. Они явно нарушили какие-то нормы закона. Говорить о какой-то амнистии для этих граждан – мягко говоря, странно. Мы считаем необходимым срочно ввести визовый режим со всеми странами Центральной Азии. Мы должны здесь наводить порядок. Если у нас Министерство строительства считает, что некому работать на БАМе, дайте нормальную зарплату, увеличьте ее в два раза, и вы увидите, что все вакансии будут заполнены нашими гражданами. Не нужны нам никакие мигранты. Я за скобками оставляю тревожную криминогенную обстановку, которая будет только усугубляться за счет этих господ, которых жаждут видеть министерства и строительства, и внутренних дел, а граждане России – не хотят», – сказал Миронов.

На прошлой неделе МВД России разрешило въезд для 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд на территорию страны. При этом отмечается, что предоставленная «миграционная амнистия» не распространяется на граждан Узбекистана, ранее депортированных из России на основании решений судов. Анонсированы аналогичные решения в отношении других республик. Всего амнистия коснется ориентировочно 300 тыс мигрантов.

Подобная инициатива возмущает представителей не только представителей оппозиционных партий, но и «Единой России». Против амнистии резко выступил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Когда в контексте миграционной амнистии отдельные светлые головы говорят о том, что «это же наши бывшие сограждане», они же совершили «всего лишь» административные правонарушения, мне кажется, что происходит целенаправленная подмена понятий и забалтывание проблемы. Наши бывшие соотечественники – это люди, которым близка русская культура, которые уважают наши традиции и разделяют ценности. Те же, кто пристает к русским женщинам в общественном транспорте, – это не соотечественники, это обычные гастарбайтеры, которые не вернулись на родину, а приехали в Россию зарабатывать деньги», – написал он в своем телеграм-канале.

С ним солидарен депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

«Кто это такой мощный, что продавил решение? Это вопрос не праздный. Граждане России имеют право знать, кто и как решил, что, правонарушителей можно и простить. Возможно, вопрос с этой амнистией следует рассмотреть Следственному комитету. И Прокуратуре. Может тогда понятнее станет, кто с кем какие переговоры вёл. Как депутат, конечно, я напишу обращения. Потому что странновато все выглядит – полиция решила выслать из страны нарушителей. А потом кто-то раз и перерешил», – написал Медведев.