06.12.2018
 
Политика, Россия, Сюжет дня
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В Госдуме призвали судить Горбачёва – пока жив

Россия должна как можно скорее осудить Михаила Горбачёва и его соратников за предательский вывод советских войск из Германии.

Об этом депутат Госдумы Владимир Шаманов заявил с трибуны парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить по конкретному показателю, вот как было дело к 1991 году. 1846 ракет уничтожила Россия, и 846 – американцы. Куда торопились горбачёвцы и его соратники – одному Богу известно.

Точно так же, как мы покидали пределы Германии. Когда американцы одну эскадрилью выводят в течение 5-10 лет, а мы группы войск вышвырнули, бросили в чистое поле в угоду американцам и потом пошли у них на поводу.

Это были и Шеварнадзе, и Яковлев, и иже с ними. Национальные предатели, которым до сих пор не дана государственная оценка, а надо бы, пока ещё живой Горбачёв!» – заявил Шаманов.

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