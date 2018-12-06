В Госдуме призвали судить Горбачёва – пока жив

06.12.2018

Россия должна как можно скорее осудить Михаила Горбачёва и его соратников за предательский вывод советских войск из Германии.

Об этом депутат Госдумы Владимир Шаманов заявил с трибуны парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если говорить по конкретному показателю, вот как было дело к 1991 году. 1846 ракет уничтожила Россия, и 846 – американцы. Куда торопились горбачёвцы и его соратники – одному Богу известно.

Точно так же, как мы покидали пределы Германии. Когда американцы одну эскадрилью выводят в течение 5-10 лет, а мы группы войск вышвырнули, бросили в чистое поле в угоду американцам и потом пошли у них на поводу.

Это были и Шеварнадзе, и Яковлев, и иже с ними. Национальные предатели, которым до сих пор не дана государственная оценка, а надо бы, пока ещё живой Горбачёв!» – заявил Шаманов.