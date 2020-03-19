В Госдуме призвали ударить тотальной медиа-гласностью по коронавирусным фейкам

19.03.2020, Москва, Владимир Гладков

В свете последних событий вокруг распространяющегося по миру коронавируса необходимо упорядочить и максимально расширить информационный контакт с населением: доработать подачу официальной информации до комфортного к восприятию состояния, а также убрать из «топа» нагнетающие панику или фейковые материалы.

Об этом в ходе пленарного заседания Госдумы РФ заявил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно максимально проинформировать и бизнес, и работников о том, на какую помощь они могут рассчитывать от правительства и какие решения будут приняты. Нужно достоверно информировать о самом вирусе, есть сайт Роспотребнадзор, где оперативно выкладывается оперативная информация, есть даже видеоролики, я посмотрел очень хороший сайт, много доступной информации.

Но у нас не приучены к этому, у нас лучше смотреть какие-то фейковые новости, чем зайти на официальный источник. Я посмотрел посещения за вчера – 358 человек. А ролики, где подробно описано, что нужно делать, который был размещен 1 февраля, посмотрело 65 тысяч человек! У нас, у непонятно кого будут 3-5-миллионные просмотры, а здесь, где официально все доведено, рассказано по полочкам, 65 тысяч человек с первого февраля! Это говорит о том, что сегодня нужно всеми доступными способами доносить информацию до наших граждан», – заявил руководитель «ЕР».

«Коллеги, у нас есть общественное телевидение России, которое входит в мультиплекс с региональным включением, у нас первый, второй канал, у нас каждое утро идет передача про здоровье, мы там обо всем говорим. Но еще раз подчеркну, нам нужно, не нагнетая паники, подробно и доходчиво рассказывать элементарные вещи, что если вы дома, вы должны делать – вот это.

Конечно, нам нужно помочь, обеспечить дополнительные трансляции, какие-то, может быть, учебные программы дополнительные запустить, чтобы людям было интересно этот период времени этим всем заниматься.

Я убежден и уверен, что и популярные поисковые системы должны обратить особое внимание на качество и достоверность информации, которая выводится сегодня на этих системах в топ. Это важнее, чем показывать пустые полки в Италии и Испании, тем самым, здесь у нас создавать дополнительный ажиотаж, что видите, если там все так плохо, то что у нас тогда может произойти!

Об этом тоже нужно дополнительно много-много рассказывать. Я уверен, что коалиционный совет этот информационный блок очень серьезно выстроит, на высоком уровне, потому что в правительстве работает наш коллега, профессионал в этих вопросах – Леонид Левин.

Я думаю, что в ближайшее время вот такой информационный канал – будет выстроен, достаточно серьезно и быстро, канал, где можно будет все это посмотреть», – рассказал Неверов.