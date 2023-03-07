В Госдуме призвали запретить партию «Яблоко» за «экстремизм»

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Депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия» Николай Новичков призвал ликвидировать партию «Яблоко» за наличие экстремизма в их предвыборной программе и публичных выступлениях.

С таким обращением он обратился к министру юстиции Константину Чуйченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Призывы партии передать Донбасс под полный контроль Украины, отраженные, как в программных документах, так и в многочисленных выступлениях представителей данной партии в СМИ, могут содействовать продолжению насилия в новых российских регионах, могут способствовать гибели людей, а также могут увеличивать их горе и страдания. По сути, программные положения партии «Яблоко», вероятно, следует рассматривать как проявление политического терроризма, экстремизма, оправдания преступлений против человечности», — пишет Новичков.

Он также увидел признаки экстремистской деятельности в отрицании «Яблоком» принадлежности Донбасса России, а также в мирном плане основателя партии Григория Явлинского, внесенного в программу. Этот план, по словам депутата, предусматривает вывод российских войск с Донбасса и прекращение поддержки ЛДНР.

Член федерального политкомитета «Яблока» Сергей Митрохин, который собирается баллотироваться на пост мэра Москвы, поспешил оправдаться.

«В программе «Яблока» вообще ничего такого нет. Мирных планов нет. Не знаю, о чем речь идет. По-моему, человек сумасшедший. Помешан на модной тенденции писать доносы. Даже коммунисты писали на нас доносы, но чтобы на целую партию?! Это надо постараться! Неадекватные люди, надо к психиатру идти. Это должен комментировать специалист по клиническим заболеваниям мозга. Политический комментарий здесь бессмысленно давать», – заявил Митрохин в интервью НСН.

Тем временем «Яблоко» дает все больше поводов для недовольства патриотов. Так, фракция партии в Мосгордуме внесла проект амнистии осужденным за фейки о российской армии, ее дискредитацию и призывы к санкциям против России.

«Конечно, с точки зрения права невозможно всерьез говорить о том, что обвиняемые по статьям о военной цензуре совершили какие-то преступления, но амнистия сейчас – один из немногих реальных инструментов для освобождения этих людей», – заявил руководитель московской фракции Максим Круглов.

Инициативу горячо поддержала либеральная тележурналистка Ксения Собчак.

«Иллюзий по поводу того, будет ли этот проект одобрен, питать не стоит, но кто-то в наше мракобесное время пытается выступать с гуманистических позиций. А это уже хорошо», – написала она в своем ТГ-канале.

В это время полиция Санкт-Петербурга проверяет на экстремизм «яблочника» Петра Соковых, который в ноябре прошлого года сообщил о своем трансгендерном переходе и смене имени на Викторию. Организация «Киберфронт» усмотрела в постах трансгендера пропаганду ЛГБТ и дискредитацию армии.

Таким образом, предпосылки для удовлетворения обращения депутата Новичкова по ликвидации «Яблока» – есть. По слухам, в партии царят панические настроения, но их гневно опровергает видный представитель «Яблока» Лев Шлосберг.

«Не нужно путать мечты околокремлёвских «шептунов» с политической реальностью. Публичные и непубличные доносы на партию «Яблоко» не являются для партии ничем новым. Это – обычный шумовой фон нашей работы, никоим образом не влияющий на позицию партии, её цели, задачи и планы. Никаких изменений в публичной позиции и политике партии «Яблоко» не будет. Партия права во всех своих политических оценках. История это докажет», – написал Шлосберг.

Политтехнолог Рамиль Харисов сомневается в том, что «Яблоко» запретят, поскольку партия имеет статус реестровых либералов и пользуется защитой власти.

«Риторика у «Яблока» – против СВО, но за год к ним никто не применил никаких санкций. Партия существует и даже ведет какую-то политическую работу. Точно можно сказать, что решение о ликвидации партии будут принимать не депутаты Госдумы или иные публичные политические деятели», – написал Харисов.

С ним согласен недолиберальный политолог Илья Гращенков. Он полагает, что «Яблоко» вместе с «Новыми людьми», ЛДПР и «Партией Роста» войдут в «правое крыло партии власти».

«Это очень разные структуры, которых объединяет лишь то, что они не приемлют левый дискурс, который со временем будет все сложнее держать в рамках системы», – написал Гращенков.

Либеральный писатель Анатолий Несмиян полагает, что «Яблоко» нужно власти как удобный конкурент на выборах.

«Яблоко» пребывает в состоянии, среднем между коматозным больным и полноценным зомби. Ни новых идей, ни новых людей – прелесть, а не политический конкурент», – написал Несмиян.

На прошедших в сентябре 2022 года муниципальных выборах «Яблоко» взяла всего 3 мандата. Зато показатели «Справедливой России» и ЛДПР, поддержавших СВО выросли в 2 раза. «Яблоко» при этом регулярно попадает под критику несистемных либералов, которые считают пацифистскую позицию партии неискренней.