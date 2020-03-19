В Госдуме призывали оказать срочную помощь Абхазии, Осетии, ПМР и ЛДНР

19.03.2020, Москва, Владимир Гладков

На фоне опасности коронавируса и сопровождающего эпидемию кризиса Россия должна со всей ответственностью отнестись как к признанным, так и к непризнанным республикам с братским родным населением.

Об этом в ходе пленарного заседания российского парламента заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, депутат Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы сейчас думаем о том, как нам сделать лучше для граждан РФ, мы должны понимать, что есть значительное количество наших граждан в соседних странах. Прежде всего, в тех странах, которые мы, в отличие от многих, признали – это Республика Абхазия и Республика Южная Осетия. И мы, конечно, должны в случае необходимости оказывать им помощь, в том числе связанную и с коронавирусом, если потребуется.

Потому что им, на самом деле, кроме нас не на кого рассчитывать. Как, впрочем, и Донецкой и Луганской республикам. Я хотел бы на это ещё раз обратить внимание нашего Минздрава, надеюсь, что это предусмотрено или предусматривается», – заявил Затулин.

«Безусловно, РФ должна заботиться поддержкой граждан, которые находятся за пределами РФ и компактно там проживают. В связи с этим хотелось бы вам задать вопрос как члену профильного комитета по Приднестровью – какова наша позиция и есть ли у нас возможности помочь Приднестровью? И, конечно, по Донбассу», – прозвучал вопрос из зала.

«Безусловно, есть проблемы, связанные с медобслуживанием наших граждан в Приднестровье, они усугубляются тем, что у нас с ПМР нет общей границы. Ситуация здесь гораздо сложнее, чем та, которая возникает на границе с Абхазией, Южной Осетией или даже с непризнанными республиками Донбасса.

Мы выступаем в комитете за то, чтобы мы предусмотрели на будущее возможность, в том числе и реализации материнского капитала для граждан России, проживающих в Приднестровье, дали возможность им на своей территории получать эти средства. Мы выступаем за то, чтобы мы приняли соответствующие соглашения, которые есть у нас с Абхазией и Южной Осетией – тут, то препятствие, что, как вы понимаете, Приднестровье не является признанной республикой со стороны России в том числе. Но надо находить пути и работать над этим», – подчеркнул депутат.

«Что касается Донецкой и Луганской республик, я уже выступал и говорил, что, хотя мы принимаем меры по запрету въезда иностранцев в Россию, мы не можем запретить въезд граждан России и из Абхазии, и из Донецка, и из Луганска, отовсюду. И мы должны понимать, что есть ещё не граждане России, но люди, живущие в особых условиях конфликта. И здесь, на границе с этими республиками, должны быть развёрнуты дополнительные возможности для медицинского освидетельствования, тестирования и всего остального – но закрывать абсолютно им въезд было бы негуманно.

Учитывая ситуацию, в которой они живут, они закрыли границу с Украиной. Вчера поступило сообщение, что ДНР, ЛНР закрыли всякое сообщение с Украиной. Как они вообще могут в этом смысле выходить в мир? Только через территорию РФ.

И надо понимать, что здесь нам надо идти на какие-то решения, я считаю, что этот вопрос должен быть обсуждён в штабе по борьбе с коронавирусом, и какие-то решения должны быть приняты», – добавил Константин Затулин.