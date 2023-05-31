В Госдуме рассказали, когда Молдова вернётся в ЕАЭС

Елена Острякова .  
31.05.2023 20:23
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕАЭС, Запад, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация


Молдова проигрывает экономически от того, что отдаляется от России и не хочет участвовать в Евразийском экономическом союзе.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил зампред правительства Алексей Оверчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова проигрывает экономически от того, что отдаляется от России и не хочет участвовать в...

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«Что касается наблюдательства Молдавии при ЕАЭС, я хочу сказать, что с приходом нового президента Санду, отношение к ЕАЭС у руководства этой страны изменилось. Они считают, что их наблюдательство в ЕАЭС было осуществлено с какими-то нарушениями. Поэтому они сейчас уклоняются, воздерживаются от участия в мероприятиях ЕАЭС на всех уровнях, к сожалению.

Вы слышите, какие они заявления сегодня делают, поэтому с тем руководством, которое есть, я не думаю, что мы можем говорить оптимистично о перспективах сближения Молдавии с ЕАЭС. Но мы видим цифры: Молдавия сегодня проигрывает от того, что отдаляется от РФ. Я думаю, что народ Молдавии все расставит на свои места», – сказал Оверчук.

Его поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Время расставит на свои места. Вряд ли это получится в Молдавии быстро, потому что Молдавию прибрали к рукам те же, кто разрушил Украину. Сегодня Молдавия практически потеряла свой суверенитет. И язык уже молдавский не считается за национальный. Обсуждают тему румынского языка как государственного. И многие другие вопросы решаются отнюдь не в интересах граждан Молдавии.

Пока не будет полноценного справедливого многополярного мира, для многих государств тяжелое время наступило в связи с политикой, которую проводят США. Они не смотрят на народ, так же, как украинцев считают расходным материалом», – заключил Володин.

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