В Госдуме разгорелись споры – как лучше оштрафовать олигарха Потанина

15.07.2020, Москва, Вадим Егоров

На заседании Госдумы во втором чтении были приняты поправки к существующем закону, согласно которым за нанесенный водным ресурсам федерального уровня экологический ущерб нарушители будут платить штрафы в федеральный бюджет.

Предложенные нормы вызвали ожесточенную дискуссию между двумя яркими представителями правящей партии «Единая Россия».

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Поправки о порядке возмещения ущерба при загрязнении водных ресурсов по предложению правительства России были представлены депутатам Госдумы парламентским Комитетом по бюджету и налогам.

Согласно им, за загрязнение «водных объектов», находящихся в федеральной собственности, штраф должен зачислятся в федеральный бюджет, находящимся в региональной собственности – в региональный, и, соответственно, в муниципальной собственности – в муниципальный бюджет.

На данный момент все подобные штрафы начисляются в муниципальные бюджеты.

Подобное нововведение вызвало резкое неприятие первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия», члена комитета Госдумы по контролю и регламенту Раисы Кармазиной.

«Мы прекрасно понимаем, для чего внесена эта поправка! – возмутилась депутат. – Она внесена в связи с той катастрофой, которая случилась 29 мая в Норильске. И когда были озвучены суммы ущерба, сразу возникло желание зачислить ее в федеральный бюджет. Можно было бы согласиться, если бы была уверенность, что эти деньги пойдут конкретно на эту территорию. Я не увидела, каким образом (ущерб – ред.) будет возмещаться муниципалитетам. Это касается не только этой ситуации с Норильском, это касается всех муниципальных образований. … Просто написали – в федеральный бюджет». А не на устранение последствий. Но там люди живут. Любое нанесение ущерба – это снижение качества жизни людей. И если даже внести средства в федеральный бюджет, должна быть дорожная карта и специальный счет. Точно так же, как и по дорожному фонду».

Убедить депутата вызвались специально приглашенные для этого, чтобы представить возможное изменение в законодательстве, замминистра финансов Алексей Лавров и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

«Поправка реализует общий принцип: платежи за ущерб должны поступать собственнику имущества, – сказал Лавров. – Если даже собственник частное лицо – ему будет поступать ущерб, если федеральный объект – федерации, если региональный – региону».

«С тем масштабом накопленного экологического ущерба, который нами ликвидируется, который нами вскрыт на территории Российской Федерации, мы понимаем, что никаких денег нам не хватит, чтобы по этим объектам поставить точку, – объяснил необходимость поправок Кобылкин. – Та катастрофа, которая произошла в Красноярском крае, говорит нам о том, что, безусловно, нужно ужесточать законодательство, чем мы с вами и занимаемся… И Минфину, и мне как федеральному министру нужно проследить, чтобы эти деньги направлялись именно на экологические нужды…».

Но, пожалуй, самым ярким оппонентом противницы поправок стал представлявший их депутатскому корпусу председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров:

«Давайте представим себе ситуацию, где-нибудь в верховьях Волги пролилась нефть, и пошла по Волге, по разным регионам. По той норме, что действует сейчас, мы отдадим деньги в тот муниципалитет, где она пролилась. Но разве не нужно будет чистить по всей реке? И возникает вопрос: эти средства идут на что? В данном случае мы исходили из того, что эти средства должны идти на устранение той проблемы, которая возникла в результате аварии. Эти средства сейчас зачисляются даже не в региональные бюджеты, а в муниципальные бюджеты. Но только ленивый не обсуждал значение компании «Норникель» в управлении Норильском. Так что, предлагается 150 миллиардов сначала забрать, а потом отдать им?».

По информации Макарова, несмотря на гигантский масштаб загрязнений по всей стране, через суды назначено 17 миллиардов штрафов, но реально взысканы из них только 600 миллионов. Муниципалитеты не справляются с тяжбами против компаний-гигантов, успешно противостоять которым может только федеральная власть.

«А иногда муниципалитет и компания, которая причинила вред, – одно и то же , – напомнил Андрей Макаров. – Помните, что ответил Потанин на вопрос президента, сколько он готов заплатить, чтобы возместить ущерб? «Сколько надо, заплатим», – был ответ. И была названа сумма в 10 миллиардов, как максимальная (впоследствии «Роспотребнадзор» оценит нанесенный ущерб в 148 миллиардов рублей – ред.). И мы, по существу, оставляем возможность Норильску судиться за оставшиеся миллиарды. Как вы думаете, чем борьба самого себя с самим собой закончится?».

Поправки были приняты большинством голосов депутатов Госдумы, третье чтение должно состоятся 21 июля.

Напомним, что разлив топлива 29 мая на ТЭЦ в Норильске, принадлежащей дочерней компании ГМК «Норникель» олигарха Владимира Потанина, нанес ущерб водным и природным ресурсам Таймыра на 148 миллиардов рублей, фактически уничтожив сложившуюся уникальную экосистему.

При этом еще в 2017 – 2018 годах «Ростехнадзор» выявил 33 нарушения, допущенных при эксплуатации площадки с резервуарами дизельного топлива ТЭЦ-3.

Состояние главы «Норникеля» Владимира Потанина за последнее время снизилось на $3,6 млрд, свидетельствуют данные обновляемого в реальном рейтинга Forbes Real Time. С 4 июня оно сократилось с $26,7 до $23,1 млрд.

Падение произошло на фоне нескольких аварий на предприятиях «Норникеля». ⁣⁣⠀