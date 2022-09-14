В Госдуме разгорелся спор из-за молчания во время отступления под Харьковом

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Дискуссия о формах информирования населения о ходе СВО на Украине разгорелась сегодня в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Тему поднял депутат от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Кузнецов. Он предложил создать в Госдуме информбюро, чтобы депутаты могли стать источником официальной информации от министерств и ведомств в форме, удовлетворяющей население.

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«Как показали последние события, данных, поступающих от генерал-майора Конашенкова и от военкоров с полей боевых действий, недостаточно с точки зрения граждан», – сказал Кузнецов.

Спикер парламента Вячеслав Володин предостерег депутатов от открытого обсуждения военной тематики.

«Этот вопрос не такой простой. Если вы считаете, что его можно обсуждать публично, это неправильно. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Давайте здесь не выступать в роли помощников тех, кто от корки до корки мониторит. Это специальная работа – анализировать материалы, которые здесь у нас звучат. Депутат Госдумы в ранге министра. Любая информация из ваших уст на этот счет противоположной стороной (а это не только Украина, но и ЕС и США) будет использована. Мы хотим высказать свою точку зрения, но это войсковая операция», – сказал Володин.

Он напомнил, что в ходе чеченских войн некоторые депутаты использовали доступную им закрытую информацию против российской армии. Спикер предложил заслушать депутатов, в прошлом бывших военачальниками.

Один из них, Андрей Картаполов, предложил коллегам сосредоточиться на принятии законов, позволяющих должным образом обеспечивать армию.

«Мы должны делать все, чтобы солдаты были защищены не только законодательно, но и этически и морально. Мы здесь не имеем права ставить под сомнение решения, которые принимает Министерство обороны и Генштаб, потому что они утверждаются на самом верхнем уровне. Мы что, ставим под сомнение компетенцию руководителей? Это ни что иное, как лить воду на совсем другую мельницу и вносить сумятицу в нормальных плановый ход СВО. Это боевые действия, и случаются моменты, когда надо менять дислокацию и отходить на другие рубежи. Мы должны единодушно и единогласно поддерживать этих людей, потому что, если мы этого не будем делать, возрадуются те, кто нам противостоит и хочет, чтобы нашей страны не было», – сказал Картаполов.

Другой бывший военный депутат, Владимир Шаманов, признал, что ситуация на фронтах «сложная, не всегда однозначная».

«Подходите, мы будем обмениваться с вами мнениями, мы не скрываем своей озабоченности. Есть определенные сложности с численностью наших войск, с их дееспособностью. Но это наши войска. Армия закаляется, делаются выводы, принимаются решения на уровне военно-промышленной комиссии по обеспечению всем необходимым войск», – сказал Шаманов.

Володин обратил внимание депутатов:

«Тот, кто захочет использовать, нарежет речь Шаманова кусочками и выберет то, что затем будет продвигать с той стороны, опираясь на слова известного военачальника».

Володин предостерёг:

«Мы можем невольно или вольно нанести вред».

Однако не всех депутатов эти слова убедили.

«Депутаты задают эти вопросы, потому что нам их задают избиратели», – сказал Михаил Матвеев из КПРФ.

Примечательно, что при этом депутат-коммунист вспомнил знаменитую речь начала 20-го века лидера кадетов Павла Милюкова и слова последнего российского императора Николая II.

«Людям не хватает четкой позиции, не вдаваясь в детали операции. Трое суток выравнивали фронт, а Минобороны о своем. Нужно в сетях и везде объяснять, что все нормально. У нас впереди еще будут ситуации, когда нужно будет четко и ясно сказать гражданам России, что происходит», – сказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Его поддержал «единорос» Анатолий Вассерман.

«Мы здесь представляем общество. Большая часть общества связана с боевыми действиями, если не личным участием, то работой. Мы должны из первых рук знать, на какую работу ориентировать общество», – сказал Вассерман.

Инициатор дискуссии Кузнецов уточнил свою позицию и подчеркнул, что он имел в виду информационную, а не военную составляющую.

«Люди в Белгороде ждали, что скажет губернатор, а он ничего не мог сказать, потому что не были сформированы принципы информационной политики. Мы видим, что у наших врагов все налажено на другом уровне. Мы тоже нуждаемся в том, чтобы был единый центр. Люди нуждаются в том, чтобы с ними общались человеческим языком и уважали их, как в семье», – сказал Кузнецов.

Спор попытался остановить коммунист Николай Харитонов. Он напомнил, как Михаил Горбачев вынуждал парламент принять решение, осуждающее ввод войск в Афганистан.

«Коллеги, приостановитесь», – призвал Харитонов.

Его поблагодарил и поддержал спикер.

«Любое опрометчивое слово может ослабить нашу группировку и нанести вред», – сказал Володин.

В итоге, он поручил своему заместителю Петру Толстому разобраться в проблеме и внести предложения.