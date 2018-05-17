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17.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Политика, Россия, Украина

В Госдуме решили не пугать Запад Жириновским


Госдума РФ отказалась назвать закон о контрсанкциях в честь Владимира Жириновского. Соответствующую поправку внес депутат от ЛДПР Вадим Деньгин, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Если закон про американские санкции называется «Закон Магницкого», есть известнейший «Закон Яровой». Мы считаем, что данный закон можно назвать в честь Владимира Вольфовича. На Западе всех политиков дрожь пробивает, когда звучит фамилия Жириновский. Так как у нас ответные санкции, правильно будет именно так назвать этот закон», – сказал Деньгин.

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Однако за его поправку проголосовало всего 38 депутатов. Госдума приняла закон во втором чтении, рассмотрев 15 поправок.

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