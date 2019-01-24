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24.01.2019, Москва,   Галина Шершнева
 
Крым, Политика, Россия, Севастополь, Украина
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В Госдуме решили оштрафовать Google за Крым

Компания Google должна быть оштрафована за то, что показывает Крым как территорию Украины.

Об этом сегодня с трибуны Госдумы заявил депутат от ЛДПР Александр Старовойтов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зайдите в карты Гугл и попробуйте забить Севастополь или Симферополь. После этого нажать на крестик – удалить. И увидите, что высвечивается – Крым украинский. За это нужно Гугл штрафовать, это неплохие деньги», – сказал Старовойтов.

Предложение поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В отношении компании Гугл вы абсолютно правильно высказались. Она проводит политику в интересах США, исполняя все, что Госдеп диктует. Если компания Гугл отражает Крым как территорию другой страны, это нарушение нашей Конституции и законов. Было бы правильно комитету по безопасности пригласить представителей компании Гугл и высказать нашу позицию. А дальше – принимать решения, у нас возможности есть, давайте их использовать. А то потом они у нас еще что-нибудь отрежут и припишут другой стране», – сказал Володин.

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