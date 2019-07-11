11.07.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Политика, Россия
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В Госдуме резко прошлись по союзным «халявщикам» из ОДКБ

Союзники России по ОДКБ зачастую уклоняются от полноценного участия вооруженных сил в военных маневрах, зато не упускают возможности занять руководящие должности в Организации договора о коллективной безопасности.

Об этом в ходе парламентских слушаний заявил экс-командующий ВДВ РФ, депутат от фракции «Единая Россия» Владимир Шаманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А что творится у нас в стране с нашими союзниками и по ОДКБ, и по СНГ? Нам надо там ревизию провести. Как должности делить, так все равные среди равных, а когда принимать участие в учениях ОДКБ – страна присылает мотострелковый взвод. А в это время её представитель является генеральным секретарём ОДКБ, – во, здрасьте», – возмутился он.

Напомним, что странами-членами ОДКБ помимо России являются Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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