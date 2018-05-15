15.05.2018, Москва, Елена Острякова

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В Госдуме считают, что Россия должна выйти из ВТО

Западные страны обратятся во Всемирную торговую организацию после того, как Россия введет контрсанкции.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

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«Сейчас самое время подумать, может нам сделать прецедент и выйти из этой организации. Америка абсолютно не руководствуется правилами ВТО, вводя санкции, а нас сейчас начнут бить за то, что мы их нарушаем», – сказал Миронов.

Он также предложил перестать вкладывать бюджетные деньги в американские ценные бумаги.

«Если уж мы достали санкционный топор, то давайте вспомним, что деньги Национального фонда благосостояния хранятся в американских ценных бумагах. Наверное, имеет смысл именно нам, законодателям, ввести запрет на размещение наших денег путем покупки американских ценных бумаг. Получается, что мы кредитуем экономику США», – сказал Миронов.