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В Госдуме считают, что Россия должна выйти из ВТО
Западные страны обратятся во Всемирную торговую организацию после того, как Россия введет контрсанкции.
Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
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«Сейчас самое время подумать, может нам сделать прецедент и выйти из этой организации. Америка абсолютно не руководствуется правилами ВТО, вводя санкции, а нас сейчас начнут бить за то, что мы их нарушаем», – сказал Миронов.
Он также предложил перестать вкладывать бюджетные деньги в американские ценные бумаги.
«Если уж мы достали санкционный топор, то давайте вспомним, что деньги Национального фонда благосостояния хранятся в американских ценных бумагах. Наверное, имеет смысл именно нам, законодателям, ввести запрет на размещение наших денег путем покупки американских ценных бумаг. Получается, что мы кредитуем экономику США», – сказал Миронов.
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