18.09.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, США, Украина
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В Госдуме седьмой год обещают грозный ответ за издевательства над Донбассом


В ответ на поставки Украине американских «Джавелинов» с припиской не использовать их на Донбассе, Россия вполне может вооружать Донбасс «не для использования» данного оружия на передовой.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо публично заявлять: ребята, поставите «Джавелины», мы вынуждены будем защищать миллионы людей, которые живут в ЛНР и ДНР, мы тоже поставим туда оружие. Вот так разговаривать надо с американцами, американцы сразу поймут, так же, как они поняли во время Карибского кризиса, как только ракеты пришли на Кубу», – предложил Калашников.

«Но американцы хитрые, они при этом запретили использовать «Джавелины» на Донбассе. Потому что они знают, что мы тут же официально поставим оружие в ДНР и ЛНР», – напомнил телеведущий и журналист Евгений Попов.

«Давай мы поставим и запретим, не проблема. Мы запретим, скажем: на передовую не ставьте, – нашёлся депутат. – Вот только этим можно остановить. К сожалению, другого языка, как я вижу, сегодня Америка не понимает».


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