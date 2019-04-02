В Госдуме смеются над немощью Порошенко, позабыв о бревне в своем глазу

02.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Нилов сегодня на заседании назвал итоги первого тура президентских выборов на Украине позором для Петра Порошенко, позабыв упомянуть, что текущее положение дел в Матери городов русских, где теперь заправляет посольство США, является куда большим позором для ответственных за украинское направление чиновников в Москве.

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«На Украине произошло действительно знаковое событие: кулинар Порошенко – и народом, и кандидатом Зеленским, был, образно говоря, воткнут в торт, как в весёлых комедийных историях главного героя позорят перед всем миром. Это событие точно произошло. Эти 15 процентов, со всеми административными натяжками – это позор», – сказал Нилов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов похвалил украинский народ, который, по его мнению, прояви благоразумие, отказав в доверии «гибриду Иуды со Степаном Бандерой». О том, что победитель первого тура Владимир Зеленский использует схожу с Порошенко риторику относительно Донбасса и Крыма – Зюганов предпочел промолчать.

«Украина подошла к тому краю, а которой может наступить дальнейший распад их государственности. Прошедшие выборы показали, что украинский народ проявляет такое же благоразумие, как и белорусский, он полностью отказал в доверии Порошенко, который отказался гибридом, сшитым из образов Иуды, Мазепы и Бандеры вместе взятых, помноженным на торгашество и продажу национальных интересов. Он получил полный отлуп, и никакой второй тур его не спасает, даже большая халтура не сможет привести его к позитивному результату», – заявил Зюганов