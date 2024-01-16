В Госдуме советуют Зеленскому «готовить памперсы цвета хаки»

Владимир Гладков.  
16.01.2024 23:25
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Российская армия будет воевать до тех пор, пока не освободит все исконно русские регионы, захваченные бандеровцами.

Об этом на пленарном заседании Государственной Думы РФ лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия будет воевать до тех пор, пока не освободит все исконно русские регионы,...

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«Уверен: пока полностью не освободим Харьковскую Сумскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области… все эти исконно русские регионы надо освобождать», – сказал депутат.

«А предатель украинского и еврейского народов, этот комик, пускай готовит памперсы. Наверное, своего любимого цвета хаки. Потому что его дни сочтены.

Это не неонацизм, это фашизм. Самый гнусный, злобный и отвратительный. И как говорили наши отцы и деды, фашистская гадина должна быть уничтожена в её логове. Это обязательно будет», – пообещал Миронов.

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