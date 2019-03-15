В Госдуме спорят – брать Украину целиком или по кусочкам

15.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Руководство Российской Федерации должно признать Донецкую и Луганскую народные республики.

Об этом, выступая с трибуны Государственного Совета Крыма, заявил депутат Госдумы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Главный российский коммунист добавил, что вопрос кризиса на Украине должен быть решен при помощи России.

«У нас у каждого там друзья, родственники, близкие. Украинский народ попал в лапы бандеровцев, нацистов и ЦРУшников. Мы показали, как можно этому противостоять. Мы должны сейчас вместе все, объединившись, сплотившись, решить главную задачу. На мой взгляд, главная задача сформулирована блестяще президентом. Он проявил редкую волю в крымской истории, редкую волю.

Военный талант проявили наши товарищи, вы самопожертвовали. Но почему сегодня мы не проявляем волю для того, чтобы признать Донецкую и Луганскую республику. Давно бы прекратились эти обстрелы и всякие безобразия», – заявил Зюганов.

С ним не согласился коллега по парламенту, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он подчеркнул, что России нужно освобождать всю территорию Украины, а не признавать лишь ДНР и ЛНР.

«Прозвучало предложение признать Луганскую и Донецкую республику. А чего мы не признаем-то? Нам не только Луганская и Донецкая нужна! Нам нужно освободить весь Юго-Восток Украины, всю Украину. А если мы признаем Донецк и Луганск, то что получится, все закончилось что ли? Ведь Крым – это начало воссоединения русского народа. Надо стратегические решения принимать, стратегические. В Крыму получилось потому, что Крым был русский. Мы его у Украины не брали. Это Османская империя в соответствии с международным договором, заключенным в Кючук-Кайнарджи, согласилась, что теперь над Крымом развивается русский флаг.

Весь мир его признал тогда. Возвращение Крыма имеет историческое обоснование. А Луганск и Донецк были, к сожалению, в составе Украины по решению после 18-го года. Когда-то и они были в составе Российской империи. Поэтому здесь надо думать о том, что мы не должны по кусочку это брать и на сто лет растягивать, а, видимо, это должно произойти в ближайшие десять лет, когда русский народ воссоединится», – заявил Жириновский.