В Госдуме сравнили президента с императрицей

Елена Острякова .  
19.04.2023 19:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 440
 
Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик, поздравляя всех с 240-летием издания манифеста о присоединении Крыма, сравнил президента РФ Владимира Путина с императрицей Екатериной Второй.

Об этом он заявил журналистам в парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик, поздравляя всех с 240-летием издания манифеста о...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Историки говорят о великом вкладе императрицы в создание нашей империи. Сегодня я хочу сравнить эту великую правительницу с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сегодня делает такие же исторические шаги. Мы помним 2014 год, Севастополь и Крым. Мы тогда не знали, чем закончится Русская весна, но политическая воля нашего президента позволила Севастополю и Крыму стать частью российского государства, как в 1783 частью Российской империи стали Крым, Кубань и Тамань», – сказал Белик.

Он отметил значительный инфраструктурный прорыв, совершенный за 9 лет Севастополем и Крымом и пожелал того же вновь обретенным регионам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть