В Госдуме Тихановской пообещали уголовное дело

26.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Призывы самопровозглашенного «национального лидера» Белоруссии Светланы Тихановской к протестам и забастовкам являются откровенным экстремизмом, поэтому в любом правовом государстве её ожидает либо депортация, либо тюремный срок.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Призывы Тихановской – это экстремизм в чистом виде, 361 статья УК Белоруссии, до пяти лет лишения свободы. Причём и у нас тоже, если она хочет приехать и с кем-то побеседовать – милости просим, у нас Союзное государство, минус пять лет.

Она ведь нашу судьбу решает, почему мы не можем решить её судьбу? Это репетиция перед тем, как сделать здесь то же самое. Это абсолютно ясно и понятно.

Финансируется она, кстати, как нелегальная торговля оружием и наркотики – через украинскую криптобиржу, это уже известный факт. Вдумайтесь: нелегальная торговля оружием, наркотики, и Тихановская. Хорошая компашка», – сказал Журавлев.

В свою очередь, военный эксперт Игорь Коротченко подчеркнул, что Светлана Тихановская – всего лишь инструмент Запада для уничтожения белорусской экономики.

«Тихановская – это нож в руках западных спецслужб, которым хотят перерезать горло белорусской экономики. Видно, что с ней работают профессионалы не только нее только из МИД Литвы, но и из главной спецслужбы Литвы – Департамента государственной безопасности Литовской республики, это орган внешней разведки и контрразведки», – добавил Коротченко.