В Госдуме требуют отогнать ВСУ от Белгорода «минимум на 100 километров»

Владимир Гладков.  
16.01.2024 23:28
  (Мск) , Москва
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Белгород, Война, ВСУ-убийцы, Дзен


Россия больше не в состоянии терпеть регулярные обстрелы приграничных городов, и должна отогнать неонацистов на сто километров от своих границ.

Об этом на пленарном заседании Государственной Думы РФ заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия больше не в состоянии терпеть регулярные обстрелы приграничных городов, и должна отогнать неонацистов...

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«Мы не справились с нормальной безопасностью граждан. Когда под Новый год расстреливается Белгород – это абсолютно ненормально. Расстреливается в год знаменитой Курской битвы, где за пятьдесят дней мы сломали хребет фашистскому зверю.

Мы должны помочь нашей армии отогнать этих мерзавцев минимум на сто километров, чтобы они не имели возможности делать такие обстрелы», – потребовал депутат.

Он подчеркнул, что надо воспользоваться политической слабостью Запада из-за происходящих там выборов, и покончить с Украиной.

«Пред всеми нами, и президентом, стоит сложная задача – обеспечить победу. Мы не можем останавливаться ни на минуту, потому что в противном случае они запустят огромный маховик, напичкают новым оружием, и мы будем ещё пять лет кашлять.

Мы должны дожать эту сволочь. Вы прекрасно понимаете, что это вопрос исторического выживания. Нам нельзя позволить НАТО затянуть войну, нужно проявить волю и характер», – подытожил Зюганов.

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