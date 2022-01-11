В Госдуме требуют перестать кормить верхушку Казахстана

Ошибкой Москвы после распада СССР была ставка на сотрудничество с правящим режимом Казахстана, который, получая поддержку от России, занимался выдавливанием русского населения из бывшей советской республики.

Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно было поддерживать русских во всей Средней Азии. Всё наоборот сделали. СССР поддержал националистов, которые договариваются с кем выгодно, но деньги получают от нас. Мы теряем средства, как потеряли всё то, что в них вложили. Лишние деньги нужно тратить на русских. Американцы свергают режимы в странах, где им выгодно добиться местных ресурсов. Казахстан район богатый, к этим ресурсам подбираются США. Сперва юг захватят, потом весь Казахстан, а потом банды будут проникать в Россию — вот их задача на 2030 год», – цитирует Жириновского пресс-служба ЛДПР.

Результатом такой политики, полагает депутат, стал «искусственно созданный казахстанский национализм, чтобы выдавить русских, чтобы не было влияния России – переключить всё на Китай, на НАТО, на США, на исламский мир».

«Вот это задача Запада, чтобы мы оказались в кольце враждебных государств», – сказал парламентарий.

Он считает, что Запад умело воспользовался ситуацией недовольства кланом Нурсултана Назарбаева.

«Неумение работать привело к большим ошибкам. Тут все признаки цветной революции. Западу выгодно вывести страну из союзников России. Социальные проблемы есть — разрыв между бедными и богатыми. Плюс Назарбаев и его семейство 35 лет сидят там. Обычный культ личности — это надоедает. Вырастает новое поколение и хочет перемен. Демократии нет, как при Лукашенко или похуже», – сказал Жириновский.

Он назвал страны региона, которым угрожает попытка переворота.

«Армению могут окончательно попытаться свернуть в сторону Запада. Белоруссией занялись уже, мы спасаем режим Лукашенко. Если они возьмут в свои руки Казахстан и Узбекистан, то вся Средняя Азия станет враждебной по отношению к России. Казахстан и Узбекистан последний рубеж. Начали с Казахстана, потому что территория больше, сложнее порядок наводить», – сказал Жириновский.