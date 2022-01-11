В Госдуме требуют перестать кормить верхушку Казахстана

11.01.2022  14:50 (Мск), Москва,
Михаил Рябов.  
Просмотров:
 
Дзен, Казахстан, Политика, Россия, Соотечественники


Ошибкой Москвы после распада СССР была ставка на сотрудничество с правящим режимом Казахстана, который, получая поддержку от России, занимался выдавливанием русского населения из бывшей советской республики.

Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ошибкой Москвы после распада СССР была ставка на сотрудничество с правящим режимом Казахстана, который,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Нужно было поддерживать русских во всей Средней Азии. Всё наоборот сделали. СССР поддержал националистов, которые договариваются с кем выгодно, но деньги получают от нас. Мы теряем средства, как потеряли всё то, что в них вложили. Лишние деньги нужно тратить на русских. Американцы свергают режимы в странах, где им выгодно добиться местных ресурсов. Казахстан район богатый, к этим ресурсам подбираются США. Сперва юг захватят, потом весь Казахстан, а потом банды будут проникать в Россию — вот их задача на 2030 год», – цитирует Жириновского пресс-служба ЛДПР.

Результатом такой политики, полагает депутат, стал «искусственно созданный казахстанский национализм, чтобы выдавить русских, чтобы не было влияния России – переключить всё на Китай, на НАТО, на США, на исламский мир».

«Вот это задача Запада, чтобы мы оказались в кольце враждебных государств», – сказал парламентарий.

Он считает, что Запад умело воспользовался ситуацией недовольства кланом Нурсултана Назарбаева.

«Неумение работать привело к большим ошибкам. Тут все признаки цветной революции. Западу выгодно вывести страну из союзников России. Социальные проблемы есть — разрыв между бедными и богатыми. Плюс Назарбаев и его семейство 35 лет сидят там. Обычный культ личности — это надоедает. Вырастает новое поколение и хочет перемен. Демократии нет, как при Лукашенко или похуже», – сказал Жириновский.

Он назвал страны региона, которым угрожает попытка переворота.

«Армению могут окончательно попытаться свернуть в сторону Запада. Белоруссией занялись уже, мы спасаем режим Лукашенко. Если они возьмут в свои руки Казахстан и Узбекистан, то вся Средняя Азия станет враждебной по отношению к России. Казахстан и Узбекистан последний рубеж. Начали с Казахстана, потому что территория больше, сложнее порядок наводить», – сказал Жириновский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть