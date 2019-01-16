В Госдуме требуют признать независимость ДНР и ЛНР

16.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Не стоит удивляться тому, что нынешний киевский режим использует тактику выжженной земли в Донбассе.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия-1» высказал депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы всегда должны возвращаться к одной простой мысли: если политический режим Украины имеет явный нацистско-террористический характер, если он такими методами управляет собственным населением, то, к сожалению, не стоит удивляться тому, что используется тактика выжженной земли, используется тактика диверсий, в том числе уничтожение инфраструктуры обеспечения собственных граждан.

Мы помним, как было с водным объектом, когда даже не подпускали техников для починки, обстреливали технику, на которой они подъезжали, и были потери среди этих людей. Поэтому удивляться тому, что такие факты имеют место, нам с вами не надо. Нам с вами нужно на это отвечать», – убежден депутат.

Также он заявил, что Россия должна защитить от кровавого киевского беспредела жителей ЛДНР.

«Я ещё раз, по принципу «Карфаген должен быть разрушен», считаю, что Россия должна взять на себя защиту тех людей, которые находятся в Донецке и Луганске, и признать, наконец, их независимость», – призвал Парфенов.