В Госдуме требуют прорыва в военно-технологическом освоении околоземной орбиты

Космос обеспечивает обороноспособность и технологический суверенитет России.

Об этом сегодня в Госдуме заявил депутат Вячеслав Макаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам необходимо наращивать мощность спутниковой группировки. У нас должна быть самая мощная в мире спутниковая группировка. Для этого есть все возможности. Второе — у нас должна быть своя национальная орбитальная станция, которая будет полностью покрывать территорию России, включая Арктику. Третье — мы безусловно должны использовать новейшие достижения в ядерной энергетике. Для этого у нас есть все необходимые компоненты.

Самые мощные технологические решения, которые разрабатываются нашими учеными, конструкторами, должны внедряться в технологии, которые касаются деятельности корпорации «Роскосмос», – сказал Макаров.