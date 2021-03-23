В Госдуме требуют разобраться с кавказскими свадьбами в Москве

23.03.2021, Москва, Елена Острякова

Правоохранительные органы должны положить конец выходкам представителей кавказской диаспоры в Москве, которые демонстрируют грубое неуважение к местным жителям и перекрывают движение на автомобильных трассах.

Об этом сегодня в Госдуме заявил депутат от ЛДПР Михаил Власов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я родился и вырос в городе-герое Москве. И когда мой прекрасный город превращается в Москвабад, мне кажется, это недопустимо. Перекрывают движение люди, приехавшие из некоторых республик, которые празднуют свою свадьбу.

И здесь мы видим двойные стандарты. Когда на некоторых акций протеста русские люди выходят на проезжую часть, вы трактуете это как нарушение закона и привлекаете к уголовной ответственности. Когда это делают люди, которые праздную свадьбу, им административная ответственность и несколько тысяч штрафа. Я считаю, это недопустимо», – сказал Власов.