В Госдуме удивлены наглостью Литвы, наделившей Тихановскую дипломатическим статусом

05.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Офис самопровозгласившей себя «победителем выборов президента» и «лидером белоруской нации» Светланы Тихановской получил дипломатический статус в Литве и теперь будет называться там «официальным представительством белорусской демократии».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», было сообщено на совместной пресс-конференции Тихановской Тихановской и министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Вильнюсе.

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«Это значит, что белорусский народ теперь имеет официальное представительство в странах ЕС. Таким образом, Литва запустила новый этап делегитимизации режима. Это первая страна ЕС, которая сделала этот шаг, и уже ведется работа над открытием представительств народа Беларуси в других странах», – прокомментировал ситуацию офис Тихановской.

На это решение жестко отреагировал депутат Госдумы РФ, глава парламентского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Не перестает удивлять та наглость, с которой ряд стран, в особенности из числа «младоевропейцев», продолжают вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Светлана Тихановская вполне успешно может претендовать на лавры Хуана Гуайдо в Восточной Европе, гастролируя по зарубежным столицам и открывая «представительства белорусского народа», который, кстати, на выборах в 2020 году отказал ей в поддержке», – написал глава комитета в своем телеграм-канале.

Он добавил, что все это происходит на фоне вполне конкретных показаний задержанного в Минске экстремиста Романа Протасевича, рассказавшего, как был посредником между заговорщиками, готовившими силовой захват власти в Белоруссии, и штабом Тихановской.

«Помните также, как президент Лукашенко говорил о новых попытках своего физического устранения и госпереворота в стране, который, по данным белорусских спецслужб, финансировался из-за рубежа. Ответственность белорусский лидер возложил на США. Доказательная база уже более чем серьезная. Казалось бы, о какой политической карьере и поддержке Тихановской может идти речь? Но всё как с гуся вода. На Западе предпочитают этого не замечать, а на все события в Белоруссии для отвлечения внимания реагировать запуском провокаций в стиле highly likely, как это было в Чехии», – добавляет депутат.

«Коллективный Запад не оставляет надежды навязать Белоруссии смену курса путем приведения к власти марионеточного лидера. Чем грозят подобные методы мы уже восьмой год наблюдаем на примере Украины, которая перешла под внешнее управление через националистов, русофобов и радикалов. Вряд ли в Минске согласятся на такой же сценарий», – резюмирует Слуцкий.