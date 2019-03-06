В Госдуме устроили публичную порку министру: Не справляется с задачами Путина

06.03.2019, Киев, Галина Шершнева

Госдума РФ отказалась сегодня заслушивать министра экономического развития Максима Орешкина. По словам патриарха российского парламента Владимира Жириновского, это первый подобный прецедент за 30 лет существования Госдумы.

После вступительного слова Орешкина спикер Вячеслав Володин не стал предоставлять слово, как это обычно делается, представителю Счетной палаты, а начал сам задавать вопросы.

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«Всем коллегам хочется услышать, не рассказ в общем, а что министерство делает.

Хотелось бы услышать, какое количество средств направлено в регионы на реализацию нацпроектов и госпрограмм, по какому объему состоялись конкурсы и когда начнется реализация поручений президента, данных в его послании Федеральному Собранию. Вот, что объединяет всех депутатов в этом зале», – сказал Володин.

Оказалось, что Орешкин готов докладывать только по ситуации с малым и средним бизнесом. Министр даже не смог назвать сумму, заложенную в госбюджет на реализацию нацпроектов, проговорив что-то про «несколько сот миллиардов»

«Мы рассматривали бюджет совсем недавно, поэтому я удивился услышанной цифре. Только в 2019 году на нацпроекты дополнительно выделено 1,7 трлн руб, в 2020 году – 1,9 трлн руб, в 2021 году – 2,1 трлн руб. Всего в течение трехлетки будет выделено 5,7 трлн руб», – сказал председатель бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров.

Не смог Орешкин ответить и на другой вопрос Володина: какой объем средств по нацпроектом ушел в регионы.

«Статистика есть только у министерства финансов. Соглашения были заключены со всеми регионами, но фактическое расходование средств находится ниже 10%», – сказал министр.

Такой ответ вызвал резкую отповедь спикера.

«Сейчас март, только на 10% заключены договора, но средства не поступили. Если сегодня средства не доведены, то, исходя из опыта предыдущих лет, они придут в регионы не раньше июля. Конкурсы закончатся не раньше сентября. Затем начнется очковтирательство, спешка, штурмовщина. Эффективность реализации нацпроектов будет сведена к минимуму. Так мы не добьемся прорыва», – сказал Володин.

По его мнению, о прорыве можно будет говорить только тогда, когда российская экономика будет расти на 3% ежегодно.

«А мы прошлый год закончили 2,3%, а сейчас прогноз нам озвучили 1,3%. Где здесь движение вперед? Президентом направлены беспрецедентные ресурсы на реализацию нацпроектов. Но у нас средства в регионы практически не направлены. Мы из уважения друг к другу стараемся не обострять, но это неправильно. Время требует другого», – сказал Володин.

Он предложил министру подготовиться и выступить перед парламентом еще раз. Все фракции поддержали это предложение.

«Это называется одним словом — саботаж. При Сталине в эти министерства направили бы комиссаров. При Брежневе — представителей КГБ. Может, нам найти более действенную систему контроля. Потом мы слышим, что тысячи поручений президента не выполнены. У президента прозвучало: кто не может — отойдите в сторону. Это не сталинские репрессии, никого не будут арестовывать. Но пусть придут те, кто может и хочет», – заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Следующая попытка Орешкина отчитаться состоится ориентировочно в конце марта или в начале апреля.