В Госдуме вновь требуют признать ДНР и ЛНР

09.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Российская Федерация должна ответить на творящееся на Украине беззаконие официальным признанием Донецкой и Луганской народных республик.

Об в этом в ходе брифинга заявил глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«То, что бандеровцы, нацисты и Порошенко творят на Украине, не имеет аналогов в истории. Мы противостояли и будем активно этому противостоять. Мы призываем признать Донецкую и Луганскую народные республики.

Накануне Нового года мы отправили туда 76-й конвой – 150 тонн. Только Коломейцев из Ростовской области отправил туда 50 тысяч детских подарков и сам выезжал в Донецк, вручал. А я здесь, в России, принял 2 тысячи детей Донбасса, которые прошли прекрасную школу интернационализма, патриотизма и оздоровления. 18 января исполняется 350 лет знаменитой Переяславской раде, когда Богдан Хмельницкий протянул руку и заявил: «Нам не нужен союз ни с басурманами, ни с католиками. Нам нужен союз с православной Россией и мы все сделаем, чтобы быть едиными и в дружбе». Эта политика нами поддерживается и будет продолжена», – сказал глава коммунистов.