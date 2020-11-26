В Госдуме возникла перепалка из-за 31 декабря

26.11.2020, Москва, Елена Острякова

Госдума РФ отказалась признавать 31 декабря выходным днем.

С инициативой внести изменения в трудовой кодекс, чтобы обязать правительство делать этот день выходным всегда, выступила фракция ЛДПР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие регионы с превышением полномочий объявили этот день выходным. Все мы понимаем, что он полурабочий. Производительность труда падает. Экономике наносится определенный ущерб. Правительство могло бы сделать этот день выходным уже в этом году. Мы бы отработали одну из суббот. Но правительство этого не сделало. Только на 2021 год. То есть спустя два года после календарной вакханалии», – сказал депутат Ярослав Нилов.

Ему оппонировала депутат от «Единой России» Валентина Кабанова.

«Последние встречи с нашими избирателями говорят о том, что люди в этом году уже устали отдыхать. Они хотят работать. И перед Новым годом им не хочется уходить на дополнительный выходной. В этом году мы с этой инициативой уже опоздали. В следующем году 31-е декабря выпадает на субботу, а в 2022 – на воскресенье», – сказала Кабанова.

Депутаты стали уточнять, понимает ли она, что 31 декабря никто на самом деле не работает.

«Люди суетились раньше – понятно. И правильно делают. Новый год – очень хороший праздник. А те, кто работает, почему не суетятся. Можно было и раньше это сделать, но за счет отмены каких праздников. Люди как работают, так и работают. А кто договаривается с работодателем, те уходят», – возразила Кабанова.

Один из депутатов-«жириновцев» предложил «Единой России» начать с себя – объявить 31 декабря пленарное заседание и заслушать правительство.

«Я считаю, что люди всегда, а не только 31-го декабря должны идти на работу как на праздник», – резюмировала Кабанова.