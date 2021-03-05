В Госдуме вспомнили о памятнике Потемкину в Севастополе

16.03.2021, Москва, Елена Острякова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов настаивает на установке огромного памятника Григорию Потемкину в Севастополе.

Об этом он заявил сегодня, выступая в Госдуме РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы вместе с вами приняли, на мой взгляд, историческое решение увековечить это памятником Потемкину. Памятник готов. Давайте его в этом году установим. Он величественно будет стоять на берегу залива и встречать все корабли и всех гостей», – сказал Зюганов.

В 2015 году Зюганов, возглавил рабочую группу по установке памятника Потемкину. Благотворительный фонд «Крым — Наш!», возглавляемый адмиралом Игорем Касатоновым, собрал на это 850 тысяч рублей. Позже Совет Федерации собрал еще 1,8 млн руб.

Однако для нового монумента было выбрано неудачное место – Приморский бульвар, в ансамбль которого 10-метровая скульптура не вписывалась. В 2016 году обращение в Госдуму с просьбой пересмотреть место установки направили Союз архитекторов, ветераны эскадры Черноморского флота.