17.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Политические репрессии, Преследования журналистов, Россия, Украина

В Госдуме вспомнили о судьбе Василия Муравицкого


Нападение на киевскую редакцию РИА «Новости» является далеко не первым репрессивным шагом украинских властей в отношении журналистского сообщества и свободы слова.

Об этом сегодня в Госдуме заявил – сказал председатель комитета по информационной политике Леонид Левин.

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«Приостановлена аккредитация десятков российских СМИ, запрещена трансляция российских каналов, регулярно фиксируются нападения на оппозиционных украинских журналистов, не говоря об убийствах Олеся Бузины, Ольги Мороз, Павла Шеремета. Уже почти год в заключении ожидает суда независимый блогер Василий Муравицкий из Житомира, обвиняемый в государственной измене», – сказал Левин.

Как ранее передавал «ПолитНавигатор», Василий Муравицкий был задержан в августе 2017 года спецназом СБУ в роддоме на глазах жены, которая в этот момент кормила ребенка. Журналисту инкриминировали преступления, предусмотренные статьями «государственная измена» и «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Сам Муравицкий свою вину не признает. Последние месяцы его содержат в ужасных условиях.

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