В Госдуме вспыхнул срач из-за «Пакета Яровой»

09.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Принятые в России новые законы отнимают у людей естественные свободы и социальные гарантии.

Об этом в ходе заседания Госдумы заявил депутат от КПРФ Валерий Рашкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат компартии обрушился на принятый в 2016 году «Пакет Яровой» и последующие за ним подобные законопроекты.

«Пакет Яровой обязал операторов хранить записи разговоров, переписку в соцсети, интернет-трафик абонентов. В каждом конкретном случае органы должны предъявлять суду веские основания для нарушения неприкосновенности частной жизни конкретного лица. Вместо этого спецслужбы без стеснения требуют от операторов связи ключи шифрования, в ряде случаев получая доступ к информации обо всех или множестве абонентов.

Далее начались просто позорные для Роскомнадзора попытки заблокировать мессенджер «Telegram». Дальше – больше, следом принят закон о наказании за неуважение к власти и распространение «фейков». В истинно правовом государстве такие законы не могут быть приняты в принципе! Кроме того, закон позволяет блокировать и за ложь, и за правду.

Например, если СМИ или кто в интернете напишет, что Совфед – это место, где заседали жулики и воры, их не спасут даже приговоры суда по конкретным сенаторам. Роскомнадзор должен заблокировать и моё текущее выступление, раз я сказал, что Совфед – это место, где заседали жулики и воры. Ну и что, что это правда? Оскорбил же? Оскорбил», – сказал коммунист

«Я напомню вам цитату нашего глубокоуважаемого товарища по фракции Жореса Алфёрова, о котором так тепло вдруг заговорило руководство страны после его кончины. «Если гражданина заставляют платить за образование и медицинское обслуживание, пенсию накапливать из собственных средств, жилье и коммунальные услуги оплачивать полностью, по рыночной цене, то зачем мне такое государство?! С какой стати я должен еще платить налоги и содержать безумную армию чиновников? Я всегда на всех уровнях говорил, что здравоохранение, образование и наука должны обеспечиваться из бюджета. Если государство сваливает эту заботу на нас самих, пусть исчезнет, нам будет гораздо легче!»

Конец цитаты. Вы отнимаете у людей естественные свободы и одновременно – социальные гарантии! Компартия РФ и народно-патриотические силы требуют прекратить разгул беззакония и произвол, остановить наступление на свободу слова и разрушение основополагающих демократических институтов. Общество отказывается это терпеть!» –

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил оратора за речь, однако отметил, что депутат в своём выступлении сам себе противоречил.

«Ваше выступление – яркий пример того, что не только нет наступления на свободу слова, но вы имеете возможность говорить всё, что хотите, что думаете. Если бы это происходило в то время, о котором вы так с пиететом говорите, явно с этой трибуны всё будущее время вы бы провели в психушке как минимум. Коллеги, ну о чём мы, а? Давайте не будем себя смешить», – призвал Володин.

Также слово взял эпатажный лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Посмотрите, как хорошо упакованы коммунисты! Сидят здесь в парламенте, они счастливы, довольны, все богатые, выходят газеты, они на Красной площади принимают в пионеры до сих пор, всё у них есть. И выходят сюда, и говорят только отрицательное. Но так не бывает! Критика – понятно, но хоть что-то положительное скажите о том, как вам хорошо живётся в нашей стране. Нельзя же каждый раз с трибуны парламента страну поливать грязью. Есть недостатки, мы согласны, всё есть, но позитив же есть, мы живём, страна существует.

И какую фразу вы привели Алфёрову: «Нам тогда не нужно такое государство». Вы опять хотите разрушить государство? Государство при чём здесь? Нельзя подымать руку на государство!» – заявил Жириновский.