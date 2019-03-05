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05.03.2019, Москва, Галина Шершнева
 
Политика, Россия, Скандал
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В Госдуме выдавали депутатам номера борделей

Депутаты Госдумы РФ получали в качестве служебных мобильных номеров номера домов терпимости.

Об этом сегодня в парламенте заявил депутат от ЛДПР Сергей Иванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я получил свой первый думский номер, сначала звонили и спрашивали: почем у вас девочки. Видимо, этот номер какому-то борделю раньше принадлежал. А когда я попросил поменять, стали звонить утром и спрашивать, сколько стоит экскаватор. Но ничего страшного», – сказал Иванов.

На этом примере, он пытался показать, что путаница происходит не только с «левыми» сим-картами, купленными с рук. Таким образом депутат выступил против принятия закона о новой форме контроля банковских операций с помощью удаленной идентификации через мобильный телефон. Документ предлагает создать специальную систему, которая позволит подтверждать принадлежность определенного номера мобильного телефона конкретному человеку.

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