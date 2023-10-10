В Госдуме выступили резко против участия в соревнованиях без флага России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские спортсмены не должны выступать под нейтральным белым флагом.

Об этом сегодня с трибуны Госдумы РФ заявил вице-спикер Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Что касается спортсменов, никаких выступлений под нейтральным флагом быть не должно. Если спортсмены хотят удовлетворить свои личные спортивные амбиции, доказать всему миру, что они лучшие, пожалуйста – они могут это делать, но за свой счет, а не за счет государства, интересы которого им представлять запретили. Но все равно наши спортивные чиновники, ради командировок что ли, толкают их принять участие в соревнованиях. Зачем?», – сказал Толстой.

Сегодня исполком УЕФА отменил свое решение о допуске до международных турниров юношеских российских сборных. Возможность участия российских юношеских команд, о которой было объявлено ранее, спровоцировала раскол в исполнительном комитете УЕФА, из-за чего, по меньшей мере, 12 из 55 европейских федераций-членов УЕФА (в частности, Польша и Украина) заявили, что их команды и дальше будут отказываться играть против России.

Предполагалось, что команды из России будут проводить матчи без флага, гимна страны и национальной формы.