России необходимо срочно нейтрализовать негативный эффект от обмена захваченных в плен бойцов батальона «Азов».

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил депутат-коммунист Сергей Обухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас по украинским каналам показывают, как встречают нацистов-азовцев из плена. Радость, торжество, ликование. Плюс российские войска по доброй воле оставили остров Змеиный. Предложение: важно срочно организовать торжественную встречу наших бойцов из плена и публично предъявить миру тысячи плененных боевиков. Надо нейтрализовать негатив, связанный с обменом тех, кого обещали не менять», – сказал Обухов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин согласился с выступающим, но предложил депутатам заниматься такой работой в своих округах.

«Нам важно не по случаю, а постоянно оказывать поддержку тем, кто воюет, и освобожденным из плена, встречаться с семьями военнослужащих. Давайте это делать в наших регионах. Не надо работать на камеры», – сказал Володин.

Он предостерег коллег от привлечения внимания к действиям украинских властей.

«Что касается азовцев, националистов, у которых руки в крови, вопросы, связанные с ними находятся на контроле. Могу вам сказать, что обменивают очень тяжело раненых. Правильно их обменять на наших ребят, вызволить их из плена.

Эта работа проводится, но мы ее не публичим. Что касается киевского режима, они это делают специально, чтоб подчеркнуть свои псевдопобеды. На самом деле терпят поражение за поражением. Нам не надо на парламентскую площадку выносить их действия тем самым легализуя их», – сказал Володин.