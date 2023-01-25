В Госдуме заговорили о легализации «пиратства в национальных интересах»

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Если западные компании уходят с российского рынка, русским специалистам не остается ничего иного, как пойти по пути «заимствования» технологий. В этом нет ничего зазорного – всё соответствует мировой практике.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Понятие пиратства придумали не мы и не сегодня. Пиратство в национальных интересах – это то, чем занималась Англия много лет. Если мы уж о пиратстве в море. То есть, пиратство в национальных интересах – это не пиратство, а государственная политика. Как эту государственную политику организовывать, по каким пунктам, в каких областях, можно ли отодвинуть правообладателя от получения прибыли, если нам не нравится поведение правообладателя и страны, которой он платит налоги – это вопрос, который требует системного решения. И мы должны понимать общую рамку – мы это либо делаем, либо не делаем. И, если мы это делаем, то давайте это будет консенсусное решение», – сказал депутат.

С его позицией согласился интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, который также настаивает на необходимости копирования иностранных технологий.

«Разрешить копировать – это не то же самое, что воровать. Это вообще ни разу не синонимы. Потому что копирование – это основа жизни на Земле. Когда одна ворона научилась открывать банку консервов, то другая ворона тоже откопирует это знание, и обе не умрут с голода. Здесь вопрос такой – почему мы должны жить по чужим правилам и охранять правообладание кого-то где-то для того, чтобы здесь он имел право продавать, если мы нацелены на выживание и расцвет нации? Нужно изменить подходы», – добавил Мариничев.

Ранее на пресс-конференции в Москве предложили России легализовать промышленный шпионаж – по примеру Китая.