В Госдуме заговорили о перекрытии Днепра

19.08.2019, Москва, Владимир Гладков

В ответ на прекращение Киевом водоснабжения Крыма российское правительство должно принять решение о блокировании реки Днепр, которая берет свои истоки на территории России.

Об этом в ходе брифинга в Госдуме заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Воду не дают в Крым. Это что такое? Я вам дал 48 часов, если вода в Крым не пойдет – днепровская вода не пойдет к вам на Украину. Все остановим, всю воду, энергию, дороги, ничего не пойдет к вам, задушим костлявой рукой голода всех этих авантюристов и нацистов на Украине. Но наш президент этого не делает», – сказал он.

Также, по мнению политика, Москве давно пора предпринять решительные меря в связи с продолжением боевых действий в Донбассе и дискриминацией русскоговорящих жителей Украины.

«Расстреливают людей в Донбассе, и тоже решительных мер не принимается. Русский язык запрещают. Гитлер не додумался до этого. Любой запрет русского языка в любой стране мира – принять самые жесткие меры! Реагировать, используя, все имеющиеся средства, через ультиматумы, защитить граждан, это высшая степень защиты граждан, чтобы русские не чувствовали себя обездоленными или ущемленными», – резюмировал Жириновский.