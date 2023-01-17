В Госдуме затормозился процесс судебной интеграции новых территорий, – СМИ

Михаил Рябов.  
17.01.2023 10:47
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Украина, Херсон


В программе Госдумы на весеннюю сессию 2023 года пока нет законопроектов о расширении на новые регионы системы правосудия РФ, хотя накануне новогодних праздников они прошли первое чтение, сообщает «Независимая газета».

Однако издание обращает внимание на странность – в первом чтении были проголосованы инициативы по интеграции только трех новых субъектов. То есть, ЛДНР и Запорожской области, а Херсонская  – отсутствовала. Авторы публикации предполагают, что задержка связана с неизвестностью вокруг хода СВО.

В программе Госдумы на весеннюю сессию 2023 года пока нет законопроектов о расширении на...

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«Республики Донбасса делятся на судебные территории вне зависимости от того, контролирует их российская армия или нет, а потому упомянуты, к примеру, и Славинский, и Артемовский горсуды.

То есть здесь применен принцип де-юре, а вот к Запорожью, вопреки Конституции, применен принцип де-факто, потому-то в проекте и не говорится, скажем, о Запорожском горсуде, хотя одноименный областной предусмотрен.

Понятно, что по Херсонщине вообще было затруднительно определиться более или менее внятно. И, кстати, вовсе не исключен факт приостановки интеграционных законопроектов по той причине, что уже в ближайшее время их предстоит обновлять, хотя, правда, неизвестно, каким образом – расширять или сокращать», – без оптимизма комментирует автор публикации.

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