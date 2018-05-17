17.05.2018, Москва, Елена Острякова

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В Госдуме завели речь о разрыве Большого договора с Украиной

Преследования инакомыслящих на Украине будут продолжаться на протяжнее всего 21-го века.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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«Это будет длиться весь 21-й век. Никогда на Украине не будет нормального правительства. Готовьте бланки заявлений каждые три месяца: арестовали, убили, захватили и так далее», – сказал Жириновский.

Он полагает, что решением украинского вопроса должен стать выход России из так называемого «Большого договора» о дружбе и сотрудничестве с Украиной.

«Если мы ничего не сделаем, 1 октября он автоматически продлится на 10 лет. Нужно остановить действие договора, поскольку ни одна статья не соответствует нынешнему положению дел. Тогда не будет больше границ между Россией и Украиной, которые зафиксированы в этом договоре. Иначе вы будете отвечать за тех, кого убьют на Украине в ближайшие 10-15 лет», – подчеркнул лидер ЛДПР.